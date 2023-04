L’ex fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, ha parlato della sua vita lavorativa e privata con riferimento ai Ferragnez.

Intervista al Corriere della Sera per Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni. L’uomo, preso al timone del programma ‘Are You The One Italia’ su Paramount+, ha avuto modo di raccontare la sua esperienza con l’intera famiglia “Ferragnez” ma ha svelato anche alcuni dettagli sul suo rapporto, finito, con la ex.

Luca Vezil, i Ferragni e la storia finita con Valentina

Valentina Ferragni e Luca Vezil

Parlando della sua esperienza sui social che sarà, a detta sua, ben diversa da quella della conduzione di un programma, Luca Vezil ha raccontato alcuni retroscena sulla famiglia Ferragni.

“Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni”, ha spiegato facendo riferimento ad un vecchio approccio con i social nel quale aveva ricevuto tanti insulti per dei commenti negativi sulla serie Stranger Things che aveva seguito.

Sulla definizione di “scuola” data alla famiglia Ferragni, Vezil ha aggiunto: “Beh, sì. Forse più che una scuola un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c’è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo”.

Sulla sua carriera: “C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… o anche il fidanzato della sorella della moglie di… e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”.

Un passaggio importante anche sulla fine della relazione con Valentina: “Non tutto ha un prezzo? No. Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia, ad esempio: non lo farò mai”, ha spiegato il ragazzo, molto rispettoso della sua ex e della loro relazione.

Di seguito anche un post Instagram dell’uomo sulla trasmissione di cui sarà conduttore:

