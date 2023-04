Una vista pazzesca, un camino e tanto altro. Chiara Ferragni ha mostrato le foto della nuova casa che ospiterà l’intera famiglia.

Chiara Ferragni è tornata a Milano con la famiglia dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma ed è corsa a controllare lo stato dei lavori nella nuova casa in cui lei e tutta la famiglia hanno deciso di trasferirsi dopo la nascita della piccola Vittoria. L’abitazione è sempre nel capoluogo lombardo e nello stesso quartiere, l’elegante e moderno CityLife, ma questa volta l’appartamento è decisamente più grande. A mostrare in anteprima alcuni dettagli del’abitazione è stata proprio l’imprenditrice digitale che, insieme a sua sorella Valentina, ha fatto vedere le foto di alcune parti della dimora.

Le foto della nuova casa dei Ferragnez: il post di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Come anticipato, la moglie di Fedez ha pubblicato su Instagram un post con tanto di foto di quella che sarà molto presto la nuova casa dei Ferragnez. Infatti, Chiara, Federico, Leone e Vittoria andranno a vivere in una nuova dimora che, come detto, sarà sempre a Milano, a Citylife, quartiere tra i più esclusivi e moderni della città.

Nelle foto condivise dall’imprenditrice si vedono alcuni dettagli dell’abitazione: scala a chiocciola piuttosto grande che fa capire che l’appartamento si svilupperà su due piani, un camino e una vista mozzafiato su Milano.

Non solo. In passato, la coppia aveva fatto sapere che saranno presenti anche una piscina e una palestra e che il trasloco definitivo nella nuova casa dovrebbe avvenire tra agosto e settembre 2023.

A questo punto non resta che attendere nuovi aggiornamenti che, siamo sicuri, certamente non mancheranno.

Di seguito anche il post Instagram con le foto della nuova abitazione:

