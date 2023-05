La giornalista Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro Fabrizio Corona per le sue parole sul conto di Diletta Leotta.

Alcuni giorni fa Fabrizio Corona è finito nell’occhio del ciclone per alcune delle sue affermazioni sul corpo di Diletta Leotta (e sul suo presunto “grasso in eccesso”). Quanto scritto dall’ex Re dei paparazzi su Telegram è stato riportato in un articolo del Corriere della Sera e la questione ha fatto indignare la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha scritto sui social: “Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’essere sulla principale testata nazionale, anziché destinare questo schifo all’oblio che merita“.

Bodyshaming è riprendere ancora quello che scrive quell’essere sulla principale testata nazionale, anziché destinare questo schifo all’oblio che merita. pic.twitter.com/XzXcCT7NtV — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) May 6, 2023

Selvaggia Lucarelli contro Fabrizio Corona

L’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona è stato travolto da una vera e propria bufera per le sue parole sul conto di Diletta Leotta e in queste ore contro di lui (e contro il Corriere della Sera, che le ha riportate) ha tuonato la giornalista Selvaggia Lucarelli. L’ex Re dei paparazzi aveva condiviso per altro sul suo canale Telegram alcune foto della Leotta al mare, in costume da bagno, e con alcuni impercettibili segni della cellulite. A seguire aveva insinuato che, nei suoi scatti sui social, la conduttrice facesse largo uso di Photoshop. Al momento Diletta Leotta è incinta della sua prima figlia e in tanti, sui social, erano intervenuti in sua difesa.

Riproduzione riservata © 2023 - DG