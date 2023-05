Vanity Fair ha pubblicato un’intervista di Ilary Blasi risalente al 2005, anno in cui la conduttrice era diventata mamma per la prima volta.

In occasione dei suoi 20 anni Vanity Fair ha pubblicato alcune vecchie interviste di personaggi famosi e, tra questi, vi è anche Ilary Blasi. La conduttrice rilasciò un’intima intervista al magazine un anno dopo le sue nozze con Totti e pochi mesi dopo la nascita del suo primo figlio, Cristian. Nell’intervista Ilary si raccontò a cuore aperto e parlò anche della decisione presa insieme al marito e relativa alla loro separazione dei beni.

“Gliel ho chiesto io (di fare la separazione dei beni, ndr.), mi sembrava più giusto. L’argomento era imbarazzante e Francesco si tirava indietro. Ma non si sa mai quello che può succedere. Io voglio continuare a lavorare, tenermi aperta una via per l’indipendenza”, aveva dichiarato la conduttrice.

Ilary Blasi: la confessione sulla separazione dei beni

Il triste epilogo del matrimonio tra Totti e Ilary Blasi è ormai noto alle cronache e da mesi ormai sono in tanti a seguire le vicissitudini relative al divorzio tra i due (che, nel frattempo, sono usciti allo scoperto con i loro rispettivi partner). Nel 2006, in un’intima intervista a Vanity Fair, l’ex letterina si era lasciata andare ad alcune confidenze sulla sua vita privata e sul suo rapporto con l’allora marito e, tra l’altro, si era detta fermamente contraria alla chirurgia plastica.

“A Passaparola ci mettevano il push-up con dentro tre coppette e le calze leviganti perché, non raccontiamoci frottole, smagliature e cellulite ce le abbiamo tutte. Io, al massimo, mi ritoccherò qualche ruga da vecchia. Però non digerisco che in tv le donne debbano essere per forza belle. Perché gli uomini no? Guardi i presentatori: non è che ci sia da lustrarsi gli occhi”, aveva affermato.

