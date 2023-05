Sfogo di Antonella Clerici che è intervenuto a difesa della blogger Benedetta Rossi facendo riferimento a fatti a lei accaduti.

Sono stati giorni di forte tensione e stress per la nota blogger di cucina Benedetta Rossi che dopo una serie di critiche diventate insulti pesanti è scoppiata in lacrime sui social. A dimostrarle solidarietà è stata Antonella Clerici che in diretta nella puntata odierna di ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai Uno, ha parlato di qualcosa di simile da lei vissuto in prima persona quando fece Sanremo…

Antonella Clerici, lo sfogo in diretta

Antonella Clerici

“Come ha detto bene Francesco Canino, i gastrofighetti hanno stancato perché la cucina deve essere pop e non snob”, ha esordito la Clerici iniziando il suo discorso.

Parole che sono diventate sempre più personali e per mostrare solidarietà a Benedetta Rossi ecco anche la rivelazione: “E un’altra cosa, quando io ho fatto il Festival di Sanremo nel 2010, intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi. E c’è stato un cantante di cui mai farò il nome che disse ‘non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo'”.

Una frase per la quale la conduttrice si è presa la sua rivincita: “Bene, il sugo è stato il mio successo, quindi grazie a voi, al pop e al popolo che tutti i giorni ci guarda. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito”.

Di seguito anche le parole della conduttrice riportate in un post Twitter da Andrea Conti:

La solidarietà di #AntonellaClerici per #BenedettaRossi e due chicche sul suo Sanremo 2020 “Nessuno volle condurlo con me. Un cantante disse ‘non ci vado perché la Clerici sa di sugo’” 🚀 pic.twitter.com/nH5pUFuTkd — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 8, 2023

Di seguito, invece, quello che era stato lo sfogo della food blogger:

Riproduzione riservata © 2023 - DG