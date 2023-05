Una foto con i difetti di Diletta Leotta in difesa delle donne. L’ultima frecciata di Fabrizio Corona verso la conduttrice DAZN.

In dolce attesa e sempre bellissima. Eppure Fabrizio Corona ha deciso di mostrare, senza alcun rimorso, alcuni “difetti” della conduttrice DAZN Diletta Leotta, nel corso di una recente vacanza a Ibizia col compagno Loris Karius. Degli scatti senza filtri che mostrano, appunto, come la bionda non sia poi così perfetta come appare sui social.

Le foto dei difetti di Diletta Leotta: parla Fabrizio Corona

Diletta Leotta

Nel suo canale Telegram, Corona ha pubblicato uno scatto che mostra la Leotta mentre è al mare in Spagna insieme al compagno Loris Karius, futuro papà della loro prima bimba.

Fin qui nulla di male se non fosse che abbia accompagnato il tutto con alcune parole dure e uno “zoom” sui difetti della donna. “Abbiamo scoperto che è abile con i filtri e Photoshop”.

E ancora: “Nonostante il quinto mese di gravidanza su Instagram Diletta Leotta appare come sempre in splendida forma, perfetta, con una pelle liscissima, che sia al mare o allo stadio. Invece l’abbiamo acchiappata sul bagnasciuga ad Ibiza. Senza filtri, senza Photoshop, senza ritocchi. E la realtà, come potete vedere, è ben diversa. Tutta questa cellulite e questo grasso, su Instagram non c’è. Come al solito, ragazzi, ricordatevi: Instagram non è la realtà”.

Il senso delle sue parole è spiegato in un secondo momento: “Che sia chiaro. Nulla contro la cellulite ma contro una società che assolve la truffa dei social. Ti vendono un’immagine che non esiste e di conseguenza costringe il pubblico a sentirsi inadeguato. Tranquille donne, anche Diletta photoshoppa”.

Insomma, l’ex re dei paparazzi pare abbia voluto fare “un favore” a tutte le donne per far vedere che anche personaggi bellissimi non sono poi così perfetti…

Di seguito anche un recente post Instagram da Ibiza:

Riproduzione riservata © 2023 - DG