Tante tifose illustri avevano promesso fioretti particolari per lo scudetto del Napoli. Anche Raffaella Fico. I fan attendono…

Terzo scudetto della sua storia per il Napoli che si è laureato Campione d’Italia dopo il pareggio contro l’Udinese per 1-1 nel turno infrasettimanale di Serie A. Grande festa in città tra tifosi comuni e personaggi vip noti sostenitori del club partenopeo. Tra questi anche Raffaella Fico che aveva fatto una speciale promessa per la quale tutti attendono…

Raffaella Fico, il topless promesso per lo scudetto del Napoli

Raffaella Fico

Un bagno in topless per lo scudetto del Napoli. Questa la promessa fatta da Raffaella Fico prima che la sua squadra del cuore divenisse a tutti gli effetti Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia.

A Le Iene, nel mese di gennaio, quindi ad impresa ancora lontanta, la bella modella e showgirl, parlando delle possibili azione successive al Tricolore della formazione partenopea, aveva spiegato e promesso: “Un bel bagno freddo… probabilmente potrebbe esserci un topless…”.

Al momento sui suoi profili social non c’è ancora alcuna traccia di tuffi inaspettati ed è anche per questo che i suoi tanti fan stanno seguendo con grande fermento il suo profilo perché attendono che la promessa venga mantenuta.

La modella non è certo l’unica ad aver fatto dei fioretti e promesso qualcosa di speciale tra i tifosi vip del Napoli. Non resta che attendere. Staremo a vedere chi manterrà la parola data e cosa effettivamente farà…

Di seguito, invece, un recente post Instagram della modella:

