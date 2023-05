Stufa dei rumors circolati in queste ore su un presunto tradimento o crisi con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli ha risposto a modo suo…

Crisi con Daniele Dal Moro o addirittura un presunto tradimento? Oriana Marzoli non ci sta e, a modo suo, tra un pizzico di rabbia e tanta ironia, ha voluto dare una forte risposta a tutte le voci. Sui social, l’ex gieffina, arrivata seconda nel reality alle spalle di Nikita Pelizon, ha pubblicato un breve filmato col suo “amante”.

Oriana Marzoli: “Ecco il mio amante”

Nelle ultime ore, come anticipato, si sono moltiplicate sul web e via social diverse voci a proposito di una presunta crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due, dopo un primo periodo sempre insieme dopo il GF, erano stati assenti come coppia dai social, cosa che aveva portato i più maliziosi a fare insinuazioni.

Per smentire tutto ci ha pensato prima il ragazzo con una pesante risposta: “Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st**nzate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il c**zo. Grazie”.

Successivamente è toccato anche alla modella che, con grande ironia, ha scritto in un post Twitter: “Eccolo! Il mio amante”. Nella breve clip video, accompagnata da tre emoticon, si vede Alberto De Pisis, compagno di reality e chiaramente, non certo possibile “rivale” in amore di Dal Moro.

Di seguito il post Twitter della modella per rispondere alle indiscrezioni a quanto pare totalmente infondate:

