L’estate 2023 si sta avvicinando sempre di più ma per alcune Vip non serve aspettare luglio o agosto per mettersi in bikini e godersi un po’ di mare e di sole. Sono moltissime infatti quelle che si sono già concesse un vacanza di relax e hanno posato sui social in costume da bagno.

C’è chi è volato alle Maldive, chi a Dubai e chi è rimasta in Italia e si è goduta il sole in Toscana. Tutte queste vip hanno in comune una cosa: sono tra le prime quest’anno ad aver condiviso sui social delle foto in bikini, già prontissime per l’estate 2023 che sta arrivando!