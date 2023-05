Asia Argento è approdata all’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a sua sorella e ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita privata.

Asia Argento ha fatto una confessione sulla sua vita privata e sulla sua carriera all’Isola dei Famosi, di cui è stata ospite per fare una sorpresa a sua sorella Fiore (tra i naufraghi di quest’edizione del programma). “Senti, noi sappiamo che hai fatto una miriade di film. Ma è vero che è successo a ‘pingonate’ con Vin Diesel? Ti ha pugnalato di carne?”, le hanno chiesto Marco Mazzoli e Paolo Noise, a cui l’attrice ha risposto di aver baciato il famoso attore americano fuori dal set (durante le riprese del film XxX).

Asia Argento: la confessione su Vin Diesel

Asia Argento ha portato una ventata di allegria all’Isola dei Famosi e ha scherzato con gli altri naufraghi parlando della sua passata esperienza all’interno del reality show.

“Non so come fate. Non si dorme, non si mangia. Io non ho dormito niente, un mal di schiena… La sabbia nel sedere… Non mi hanno morsicato, l’unica cosa”, ha affermato ironica. L’attrice ha anche svelato a Mazzoli e Paolo Noise (che l’hanno riempita di domande) di aver baciato Vin Diesel durante le riprese di XxX. I due naufraghi non hanno nascosto la loro esaltazione nel sentire il suo racconto e le hanno chiesto di proseguire affermando ironici: “Sta chiudendo gli occhi… Due lingue sì, dai! Fuori dalla scena”.

