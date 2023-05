A UeD Gemma Galgani ha deciso di troncare con il suo cavaliere e in tanti si chiedono se non c’entri il possibile ritorno di Giorgio Manetti.

Le ultime avventure amorose a Uomini e donne non sono andate per il meglio per Gemma Galgani che, nelle ultime puntate del dating show, ha deciso di concludere la conoscenza con il suo cavaliere Giuseppe. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la decisione non sia stato per caso presa dalla dama per via del presunto ritorno di Giorgio Manetti all’interno del programma tv.

Gemma Galgani chiude con Giuseppe: i motivi

Le ultime frequentazioni si sono concluse in un nulla di fatto per Gemma Galgani, che per quanto riguarda il suo ultimo cavaliere ha detto: “Con Giuseppe si è sviluppata più una forma di amicizia. Ho paura di illuderlo”. In tanti si chiedono se la dama non abbia deciso di archiviare la liaison per via del presunto ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne. Lo stesso Gabbiano ha recentemente confessato in un’intervista che sarebbe stato disposto a tornare all’interno dello studio che lo ha reso famoso e per la prima volta ha riservato parole gentili nei confronti della sua celebre ex (che, finora, non è riuscita a trovare l’amore all’interno del programma).

