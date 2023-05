Nonna tenerissima Michelle Hunziker che sui social si è mostrata mentre “allatta” il piccolo Cesare Augusto. La foto virale.

Tempo di “straordinari” per Michelle Hunziker che in queste ore è stata chiamata ad “allattare” il piccolo nipotino Cesare Augusto. La showgirl sta dando, evidentemente, una mano a mamma Aurora Ramazzotti e lo sta facendo con grande entusiasmo anche perché, a quanto pare, in cambio riceve una grandissima carica…

Michelle Hunziker, la foto mentre “allatta” il nipotino

Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker si sono ritrovate per pranzo e hanno deciso di collaborare per prendersi cura del piccolo Cesare Augusto.

Quando è arrivato il momento di dar da mangiare al bimbo, ecco la nonna protagonista. La poppata, infatti, è stata condotta da lei e non dalla mamma.

La bella svizzera, infatti, si è mostrata in uno scatto mentre dà il biberon al bambino con tanto di didascalia: “Poi così…”.

Una storia social seguita, poco dopo, da un’altra: “E ora vado a lavorare carica d’amore” con tanto di scatto della manina del bambino e la sua.

Insomma, la bella showgirl si sta dando un gran da fare per aiutare la figlia in queste prime settimane di vita del piccolo. La sua esperienza potrà essere di grande sollievo per Aurora e per papà Goffredo Cerza.

Di seguito anche il post Instagram di Novella 2000 che ha ripreso lo scatto pubblicato dalla showgirl sui social. Nei commenti è possibile vedere grande affetto per tutta la famiglia e sostegno alla svizzera e ad Aurora:

