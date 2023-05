Super insieme e sorridenti: Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati con Vittoria e Leone. La foto ha scatenato un “dibattito” tra i fan…

In attesa di scoprire qualcosa di più riguardo i momenti delicati, o presunti tali, della coppia in The Ferragnez 2, Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati in queste ore felici e sorridenti con i figli Leone e Vittoria. Una foto su Instagram che ha emozionato tutti, fan compresi che si sono scatenati nei commenti generando anche un curioso dibattito. Il tema? Le somiglianze…

La foto in famiglia di Fedez e Chiara Ferragni e le reazioni dei fan

Chiara Ferragni e Fedez

“Noi”, questa la didascalia nella foto dei Ferragnez dove si vedono i vari Federico, Chiara, Leone e Vittoria. I quattro sono sdraiati con volto rivolto verso la fotocamera e sorridono. Uno scatto che, come vi abbiamo anticipato, ha generato grandi commenti tra i sostenitori della famiglia più social d’Italia. Il tema? La somiglianza dei figli ai genitori.

Se tanti si sono limitati a fare i complimenti per il quadretto di famiglia, molti altri si sono sbizzarriti: “Vittoria la versione bionda e al femminile di Federico”, ha detto un utente. “È vero che i colori sono quelli di Chiara, ma non è vero che i tuoi figli non ti assomigliano per nulla Federico”.

Qualcuno pensa anche al ritorno del sereno nella coppia: “Questa è una delle foto più belle se non la più bella che abbiate mai fatto. Siete meravigliosi!”.

Di seguito il post Instagram dei Ferragnez con i vari commenti che si sono scatenati sulle somiglianze:

Riproduzione riservata © 2023 - DG