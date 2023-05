Altro malore per un concorrente dell’Isola dei Famosi 2023: questa volta è stato il turno di Paolo Noise. Come sta.

Spavento all’Isola dei Famosi. Dopo il ritiro di Claudia Motta e Marco Predolin e le polemiche su Nathaly Caldonazzo, ecco un altro malore. Questa volta la “vittima” è Paolo Noise che, a quanto si apprende dallo Zoo di 105, è stato portato via dal medico per accertamenti.

Malore per Paolo Noise all’Isola dei Famosi: come sta

Paolo Noise

Nel corso della diretta odierna de Lo Zoo di 105, ecco l’anticipazione del malore che ha subito in Honduras Noise. “Secondo voci di corridoio Paolo è stato soccorso dai medici dell’Isola”, le parole in Radio.

A chiarire la situazione, Fabio Alesi: “Non preoccupatevi, Paolo ha avuto un piccolo malore, che ci sta dopo questi giorni in cui crepa di fame e viene mangiato dai paguri. Non è niente di grave, è semplicemente un malore dovuto alla fatica”.

E ancora: “Non si sa ancora con certezza quando rientrerà in gara e come sta al momento.

L’aggiornamento, ha spiegato Alesi, potrebbe avvenire nella prossima puntata del daytime del reality: “Stiamo aspettando che arrivi la pillola quotidiana di Marco per sapere esattamente come sta Paolo, cosa gli è successo e quando rientrerà, come vanno le cose”.

A questo punto bisogna capire come stia lo speaker radiofonico e se sarà in grado di proseguire la sua avventura col collega Mazzoli che, invece, sta bene e sta proseguendo in queste ore regolarmente sull’Isola come da lui stesso raccontato: “Oggi Paolo purtroppo è stato male. Tra l’altro sfiga pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino fighissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e Paolo. E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly”.

Di seguito anche il post Instagram dello Zoo di 105:

Riproduzione riservata © 2023 - DG