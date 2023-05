Come sta Loredana Bertè dopo l’operazione d’urgenza? Ancora non è dato saperlo ma in queste ore ha parlato sua sorella Leda.

Solamente alcune settimane fa c’era stata grande apprensione per le condizioni di salute di Loredana Bertè che si era dovuta sottoporre ad un intervento d’urgenza. Dal comunicato dello staff non era trapelato il motivo ma solo la necessità di interrompere gli impegni lavorativi. Ora, a distanza di alcuni giorni, tutto tace ma a parlare è stata sua sorella Leda a Di Più Tv.

Loredana Bertè e l’operazione: parla la sorella

Loredana Bertè

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio”.

“L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo”.

Erano state queste le parole dello staff della cantante riguardo le sue condizioni di salute. Sebbene questo messaggio resti ancora oggi l’ultimo pubblicato sui social dal profilo della donna, le più recenti notizie arrivano da sua sorella Leda.

La donna ha spiegato in un breve passaggio a Di Più Tv le cui parole sono state riprese da diversi media di informazione: “Mi sono preoccupata quando ho saputo che mia sorella non era stata bene all’improvviso e che ha rischiato“. Una dichiarazione piuttosto sintetica che non lascia comprendere le reali condizioni dell’artista. Non resta che attendere notizie ufficiali.

Di seguito quello che era stato l’annuncio con un post Instagram relativamente alla salute della donna e il rinvio dei suoi impegni musicali:

