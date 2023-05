Momento speciale per Ambra Angiolini e Francesco Renga che si “sono ritrovati” per un’occasione davvero speciale. Il video.

Nuovi amori ma stessi legami e stessa famiglia. Ecco perché il rapporto tra Ambra Angiolini e Francesco Renga, anche dopo il loro addio, è rimasto importante, sincero e di grande affetto. La conferma è arrivata nelle ultime ore con un video pubblicato dai due per un’occasione davvero speciale…

Ambra Angiolini e Francesco Renga di nuovo insieme: il video

“I festeggiamenti continuano! Auguri Leo!!! Auguri amore mio”. Sono state queste le parole scritte in un post Instagram da Ambra e Francesco Renga e che accompagnano un filmato in cui tutta la famiglia è riunita per una festeggiare il primogenito, Leonardo. Il cantante e l’attrice in compagnia della figlia Jolanda e, appunto del figlio maggiore, si sono mostrati estremamente felici e sorridenti con tanto di cappellini e occhiali festosi.

Poi, ecco la torta con tanto di numero 17, ovvero l’età di Leo.

Nonostante la fine della loro relazione, papà e mamma, anche dopo anni e strade diverse, si confermano molto affiatati come genitori, sempre attenti e premurosi alla loro famiglia e hanno voluto mantenere un opttimo rapporto.

Nei commenti al post diversi fan: “Siete una bella famiglia comunque”, “Bellissimi”, “C’è tanto amore e si vede”.

Come detto, dopo la fine della loro relazione, nel 2015, dopo oltre un decennio, i due volti vip sono rimasti molto in contatto mantenendo un bellissimo rapporto, confermato appunto anche da questo video.

