Sorpresa per i ragazzi di Amici. In casetta sono arrivati alcuni messaggi vocali dei fan per loro. Uno in particolare ha stupito Angelina…

Nel corso del daytime prima della semifinale di Amici di Maria De Filippi, ai ragazzi sono stati fatti ascoltare alcuni messaggio vocali dei fan. Agli allievi, infatti, è stata data l’opportunità di sentire il sostegno di alcuni telespettatori del programma. A farsi notare, una fan di Angelina molto speciale che ha fatto emozionare la cantante.

Amici, i messaggi vocali dei fan per i ragazzi

Maria De Filippi

Nel corso del daytime di Amici, l’ultimo prima della semifinale in programma sabato, ci sono stati diversi bei momenti per gli allievi. In primi la gara Cover con Angelina che ha battuto, nell’ordine, Aaron e Wax. Poi, una fase dedicata ai messaggi dei fan.

Infatti, la produzione aveva dato l’opportunità ai telespettatori di mandare dei messaggi vocali ai ragazzi che ne hanno ascoltato alcuni.

Tutti hanno ricevuto complimenti e affetto, oltre che una spinta a fare sempre meglio e, magari, andare in finale. Ma a spiccare è stato un messaggio ricevuto da Angelina.

A scriverle una fan di 65 anni di nome Melina: “Ciao, sono Melina dalla Calabria. Prima di tutto ti faccio i complimenti per tutte le esibizioni che hai fatto. Davvero una più bella dell’altra. Ti devo dire che sono una fan adulta. Ho 65 anni ma ti seguo con l’entusiasmo di un giovanissimo. Siamo una moltitudine di persone che ‘ha una certa’ come si suole dire. Ti seguiamo con passione”.

Il messaggio è poi proseguito facendo un in bocca al lupo alla ragazza che è rimasta molto colpita, in positivo, da questa fan.

Di seguito anche il post Instagram del programma con il messaggio speciale per Angelina:

Riproduzione riservata © 2023 - DG