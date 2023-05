Un’uscita speciale per qualche ritocchino. Karina Cascella ha portato la sorella dal chirurgo estetico e ha mostrato ai fan i trattamenti.

“Domani andrà per qualche ritocchino”. Erano state queste le parole di Karina Cascella sui social ai suoi seguaci. Ma la sorpresa è stata che, in realtà, la “seduta” dal chirurgo era per sua sorella. Ebbene sì, perché l’ex volto di Uomini e Donne, storica opinionista, ha raccontato e fatto vedere i vari ritocchi ai quale sua sorella si è sottoposta.

Karina Cascella e i ritocchini della sorella

Karina Cascella

Attraverso le sue stories su Instagram la Cascella ha informato i suoi seguaci della visita dal chirurgo di fiducia e ha mostrato anche in che modo l’esperto del settore interveniva… su sua sorella.

“Io non ho bisogno di nient’altro, perché ho già dato”, ha detto l’ex Uomini e Donne. “Mia sorella invece vuole farsi nuova. Ora sta ritoccando le labbra e la simulazione del rinofiller. Cosa le hai fatto? Un po’ di botox?”.

Il medico ha risposto: “Le ho fatto un po’ di Botox, io ho una tecnica particolare, che dà un effetto naturale dopo una settimana ed evita quelle sopracciglia eccessivamente alzate”.

La sorella di Karina si è mostrata serena e tranquilla, totalmente nelle mani del dottore e ha detto: “Anche se io ho una soglia del dolore bassissima non ho sentito nulla”. Poi ancora: “Perché il mio naso è troppo grande per la mia faccia, lo addolciamo”.

Insomma, le due sorelle sembrano estremamente felici e soddisfatte del trattamento e dei risultati.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG