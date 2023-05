Incredibile saluto in diretta tv a ‘Oggi è un altro giorno’ con Serena Bortone da parte di Re Carlo, prossimo all’incoronazione ufficiale.

Re Carlo III ama l’Italia e lo dice in diretta tv. Incredibile ma vero, il Re, prossimo all’incoronazione ufficiale, ha risposto in modo rapido ad una domanda dell’invitato del programma ‘Oggi è un altro giorno‘ condotto da Serena Bortone lasciando tutti a bocca aperta.

Il saluto in diretta a Oggi è un altro giorno di Re Carlo

Re Carlo d’Inghilterra

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma, così come capitato nelle scorse ore col Principe William e la sua Kate, anche Re Carlo III, prossimo all’incoronazione, è stato intercettato in un’uscita pubblica dalle telecamere tra cui anche quelle di ‘Oggi è un altro giorno’ programma Rai condotto da Serena Bortone.

L’inviato Domenico Marocchi è riuscito addirittura a strappare un “saluto” da parte del sovrano. Infatti, durante la diretta tv il giornalista, così come tanti altri media presenti, ha provato a fare alcune veloci domande al Re. Una di queste è stata: “Love you, love you. We are from Italy. Do you like Italy?”.

La cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato è di ricevere risposta: “I do, i do”.

La reazione dell’invitato e di tutto lo studio della trasmissione è stata senza parole: “Wow”, ha detto Marocchi a bocca aperta. Insomma, con grande stile ed eleganza, il sovrano ha confermato di essere sempre sul pezzo e di non tirarsi indietro neppure in questi momenti davvero particolari.

Di seguito anche il post Twitter del programma con il video del “saluto”:

Al microfono di @domenicomarock il saluto di Re Carlo III a #OggièUnAltroGiorno 🇬🇧 pic.twitter.com/WROmU76RGS — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) May 5, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG