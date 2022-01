Oltre che per essere la figlia di Gianni, Marianna Morandi è un nome noto alle cronache per la relazione con Biagio Antonacci.

Sorella maggiore del cantante Marco, Marianna Morandi è figlia del mito della musica italiana Gianni Morandi e dell’attrice Laura Efrikian. Anche lei ha coltivato velleità artistiche, più esattamente nel campo della recitazione, arrivando a calcare il set con nomi importanti del nostro spettacolo, dei veterani del genere. Socialmente impegnata, ha dato spunti alla cronaca rosa per via della relazione insieme a una delle star più luminose della discografia nazionale. Andiamo ora a scoprire tutto quanto bisogna sapere sulla donna, le importanti esperienze accumulate e la love story in grado di far impazzire la cronaca mondana.

Marianna Morandi: biografia e carriera

Gianni Morandi

Nasce il 14 febbraio 1969, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Roma. Ancora bambina esordisce nelle vesti di cantante in Sei forte papà, brano inciso dal padre nel 1976. Ottenuto il diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica della Capitale, si avvia al teatro mediante due opere di Molière, Don Giovanni e L’Avaro, rispettivamente diretta da Glauco Mauri e Giulio Bosetti. Inoltre, appare in Risiko di Francesco Apolloni per la regia di Pino Quartullo. Riguardo all’ambito televisivo, entra nel cast della miniserie La forza dell’amore (1998), trasmessa su Canale 5, al fianco di papà e di Elena Sofia Ricci.

Dunque, stringe un sodalizio con Angelo Longoni, che la dirige ne Le madri (1999) e in Un anno a primavera (2005), produzione di Rai 2 arricchito dalla presenza di Giorgio Pasotti e Nicoletta Romanoff. Ma i figli hanno la prioprità per Marianna. Così, nel 2003 fonda, insieme a delle amiche, Joydis, agenzia specializzata nelle pubbliche relazioni e nella creazione di strategie di comunicazione, capitalizzando a pieno le nuove tecnologie ad eventi dal forte impatto emozionale quali i concerti pop e lo sport.

Marianna Morandi: la vita privata

Dal 1993 al 2002 è stata legata al cantautore Biagio Antonacci, con cui ha avuto due figlie: Paolo (nato nel 1995) e Giovanni (2001). Vive a Bologna ed è presente su Instagram. Il patrimonio non è noto.

5 curiosità su Marianna Morandi

– Ha due gatti: Napoleone e Margot.

– Ne La forza dell’amore fece scalpore una scena dove bacia il padre.

– Nel 1995 è comparsa in Lavorerò, canzone di Biagio Antonacci, in una strofa rap.

– Dal 2011 è testimonial AISM nella campagna La gardenia.

– Sul legame con Antonacci ha dichiarato: “Sia pure con qualche difficoltà iniziale, siamo riusciti a continuare questo rapporto bello tra di noi. Perché se ci si è voluto bene, poi non si può dimenticare. L’amore, anche quando finisce, non si cancella mai del tutto”.

