L’ex fidanzato di Cristina Scuccia ha confessato alcuni retroscena sulla sua storia con l’ex suora, oggi naufraga dell’Isola dei Famosi.

Prima di diventare suora Cristina Scuccia è stata legata a un ragazzo di nome Lucio e per la prima volta a DiPiùTv è stato lui stesso a svelare alcuni retroscena sulla loro storia. In particolare l’ex fidanzato dell’ex suora ha ammesso che si fossero reciprocamente presentati ai loro genitori e ha confermato che la loro liaison sarebbe finita pacificamente quando lei avrebbe deciso di prendere i voti.

“ll nostro sentimento è cresciuto con noi, un poco alla volta, e non c’è stato bisogno di aggiungere parole a quello che sentivamo l’uno per l’altra. Il fatto che Cristina sia una persona con cui è molto facile parlare, una confidente attenta, mi colpì. Ancora oggi è una donna che sa dare il consiglio giusto. È questo che ci fece innamorare. Oltre a essere la mia fidanzata, era anche l’amica di cui mi potevo fidare”, ha confessato al settimanale.

Cristina Scuccia

Cristina Scuccia: la confessione dell’ex fidanzato

Cristina Scuccia ha vissuto un’importante storia d’amore prima di diventare suora ma oggi, tra lei e il suo ex fidanzato, i rapporti sarebbero praticamente inesistenti. “Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa…”, ha precisato al settimanale l’ex fidanzato dell’ex suora che, come lei, è andato avanti con la propria vita.

Oggi Cristina è una delle naufraghe dell’Isola dei Famosi e lei stessa ha parlato pubblicamente della storia avuta con l’ex fidanzato Lucio, svelando alcuni dettagli su di essa.

