Maria De Filippi è considerata a tutti gli effetti una “Regina” del piccolo schermo italiano visto il successo enorme e duraturo di molti dei suoi programmi tv. Alcuni autori della conduttrice hanno però svelato per la prima volta (a Tv Sorrisi e Canzoni) che non sarebbe affatto facile lavorare con lei, e uno di loro – Mauro Monaco – ha affermato:

“Non ho mai gestito così tanti cambi di scaletta da quando lavoro con Maria; è bello, ma anche una sfida collaborare con lei. Non ama la rigidità dei tempi e gli schemi della tv. Lo si vede in tutti i suoi programmi. Segue solo un flusso che dipende soltanto da quello che fanno e dicono le persone che sono davanti alle telecamere. Ama capire e far capire, sempre”.

Maria De Filippi: la confessione degli autori

Lavorare con e per Maria De Filippi non sarebbe cosa facile, e lo sanno bene gli autori della conduttrice che per la prima volta, a Tv Sorrisi e Canzoni, hanno svelato alcune delle criticità incontrare nel lavorare al suo fianco. Maria De Filippi ha sempre dimostrato un amore quasi devoto per il suo lavoro e, dopo la morte di suo marito Maurizio Costanzo, ha stupito tutti tornando praticamente subito in tv. La conduttrice ha mantenuto il massimo riserbo sul lutto che l’ha colpita ma ha ringraziato tutti coloro che le hanno manifestato il loro affetto in un momento tanto delicato..

