Attraverso i social Emma Marrone ha dedicato un suo messaggio commovente a una bambina da lei tenuta sulle spalle durante un concerto.

“Ciao Bambina stupenda. Ti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia. E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose. (…) Cresci bene piccola bambina. Non scordare l’emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po’ come tenere il futuro“, ha scritto la cantante nel suo post via social.

Emma Marrone: la dedica a una bambina

Ancora una volta Emma Marrone ha fatto commuovere i suoi fan dedicando un messaggio a una bambina che lei stessa ha ammesso di aver immaginato come sua figlia per alcuni istanti. La cantante non ha mai nascosto che un giorno le sarebbe piaciuto avere un figlio e ha confessato anche di aver fatto conservare il suo tessuto ovarico per poter, un giorno, sperare di concretizzare il suo sogno. Il suo ultimo messaggio sui social ha fatto il pieno di like e in tanti, tra i fan, hanno espresso le loro lodi alla cantante e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata.

