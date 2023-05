Luca Barbareschi è finito nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni contro le attrici vittime di violenza.

Con la nascita del fenomeno MeToo è emerso quanto gli abusi all’interno del mondo dello spettacolo fossero un fenomeno diffuso in tutto il mondo e dalle piccole alle grandi produzioni. In queste ore il conduttore Luca Barbareschi è balzato agli onori delle cronache per alcune delle sue dichiarazioni in merito a questo tipo di fenomeno e per aver affermato che, a suo avviso, le attrici che avrebbero denunciato episodi di violenza sarebbero per lo più alla ricerca di visibilità.

“Servono solo a farsi pubblicità”, ha dichiarato a La Repubblica in merito alle denunce, e ancora: “Non ho mai avuto bisogno di trucchi per s**pare. Ma mi è capitato di dire “Amore, chiudi le gambe, interessante ma ora parliamo di lavoro”.

Luca Barbareschi

Luca Barbareschi e le donne vittima di molestie: la polemica

Ancora una volta Luca Barbareschi è finito nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni sopra le righe. Oltre ad aver insinuato che molte attrici che abbiano denunciato le molestie “siano solo in cerca di pubblicità”, il conduttore ha anche fatto altre pesanti dichiarazioni sulle donne e, stando a quanto riporta La Repubblica, avrebbe detto:

“I miei figli cresciuti nelle università americane non hanno più senso dell’umorismo. Se dico: “Guarda che mig***one”, rispondono “No, papà, è una ragazza che soffre”. Non è la prima volta che Barbareschi finisce nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Al momento il volto tv non ha replicato alle numerose critiche sorte sul suo conto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG