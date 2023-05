Noemi Bocchi è stata paparazzata per le vie di Roma con una felpa molto particolare e un dettaglio non è sfuggito ai fan dei social.

Noemi Bocchi è stata avvistata dal settimanale Chi mentre portava a spasso il suo cane per le vie di Roma. Nelle foto pubblicate dal settimanale la compagna di Francesco Totti indossa una felpa nera con il codice fiscale dell’ex calciatore. Il dettaglio ha incuriosito i numerosi fan dei social, come del resto aveva fatto anche la cover del telefonino di Marta Fascina, sulla quale era raffigurato il volto del suo compagno, Silvio Berlusconi.

Noemi Bocchi: la felpa con il codice fiscale

Noemi Bocchi non si nasconde più e ora che lei e Totti possono vivere sotto la luce del sole la loro storia d’amore non ha perso occasione per sfoggiare una felpa con un dettaglio legato proprio a lui. La scelta di Noemi ha incuriosito i numerosi fan dei social e in tanti si chiedono se la sua felpa non detterà tendenza.

Francesco Totti e la flower designer si frequenterebbero ormai da un anno ma solo dopo luglio (mese in cui lui e Ilary Blasi hanno annunciato il loro addio) sono finalmente potuti uscire allo scoperto. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più sulla storia tra i due e si chiedono quali sviluppi riserverà alla coppia il futuro.

