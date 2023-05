Filippa Lagerback ha svelato alcuni retroscena su come lei e Daniele Bossari hanno affrontato il tumore che ha colpito il conduttore.

Daniele Bossari è stato colpito da un tumore alla gola e in queste ore sua moglie Filippa Lagerback, testimonial della Fondazione Umberto Veronesi, ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena su come lei e suo marito hanno affrontato la diagnosi e il percorso di cure.

“Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore dà forza (…) Ci siamo affidati alla scienza”, ha confessato, e ancora: “Vivere a pieno e giorno per giorno, facendo progetti per il futuro. “Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi” ci hanno detto. Sono molto grata per questo approccio”.

Filippa Lagerback

Filippa Lagerback: il tumore di Daniele Bossari

Dal 2018 Filippa Lagerback è la moglie di Daniele Bossari, il conduttore padre di sua figlia Stella e a cui è legata da oltre 20 anni. Al Corriere della Sera la Lagerback ha svelato per la prima volta come avrebbe affrontato insieme a suo marito la sua battaglia contro la malattia e, in merito alle sue condizioni di salute, ha dichiarato:

“È in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni”. Il conduttore ha più volte ringraziato pubblicamente sua moglie per il suo supporto e ha espresso tutta la sua gratitudine nei suoi confronti.

