Il conduttore Daniele Bossari ha svelato per la prima volta via social di aver affrontato una difficile battaglia contro un tumore alla gola. Al suo fianco sono sempre stati presenti la moglie Filippa Lagerback e la figlia Stella, che gli hanno mostrato il loro calore attraverso i social (commentando il suo post con due emoticon a forma di cuore).

“Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo. Appeso al filo del destino, ma con totale fiducia nella scienza medica, ho attraversato la tempesta. Mentre i medici curavano il mio corpo, cercavo di curare la mia anima mettendo in pratica quegli insegnamenti dettati da tutti i libri letti, i testi spirituali, le meditazioni. La ricerca interiore doveva trovare un senso a quello che mi stava capitando”, ha scritto Bossari nella confessione fatta attraverso un post su Instagram.

Daniele Bossari: il tumore alla gola

Daniele Bossari ha sorpreso i suoi fan raccontando il dramma vissuto negli scorsi mesi, quando ha dovuto affrontare un difficile percorso di cure per sconfiggere un tumore alla gola. Il conduttore ha dichiarato che parlerà della sua esperienza contro la malattia per poter essere d’aiuto a chi, come lui, si sia trovato nella stessa situazione. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso la loro solidarietà via social (tra questi vi è stata anche Samantha De Grenet, che come lui si è trovata a combattere alcuni anni fa contro un cancro).

In passato Bossari ha rivelato anche di aver sofferto di dipendenza da alcol e ha anche confessato le difficoltà vissute dalla sua famiglia nel cercare di restare unita nonostante i suoi problemi.

