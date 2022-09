Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, sarà un concorrente di Ballando con le Stelle: i motivi della sua partecipazione.

Lorenzo Biagiarelli nuovo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Una notizia importante dato che stiamo parlando del fidanzato di Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci. A parlare della sua partecipazione è stato il diretto interessato via social con un post Instagram nel quale ha spiegato cosa lo abbia spinto ad accettare di “diventare ballerino” e non solo.

Selvaggia Lucarelli, il fidanzato Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli

Tutto confermato, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli, farà parte del cast di concorrenti di Ballando con le Stelle. La conferma è arrivata in via ufficiale dal diretto interessato che sui social ha spiegato i motivi del suo “sì”.

“Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”, ha scritto l’uomo.

Biagiarelli ha anche sottolineato che continuerà ad affiancare Antonella Clerici nel programma ‘E’ sempre mezzogiorno’: “In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

Gli altri concorrenti, tutti ufficializzati, del programma di Milly Carlucci sono invece: Gabriel Garko, Ema Stockholma, Giampiero Mughini, Marta Flavi, Paola Barale, Lorenzo Bigiarelli, Alessandro Egger, Enrico Montesano, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Luisella Costamagna, Dario Cassini e Iva Zanicchi.

Di seguito il post Instagram di Biagiarelli:

Riproduzione riservata © 2022 - DG