Delia Duran, compagna di Alex Belli, colpisce tutti con un bacio ad una donna davanti agli occhi del fidanzato: lo scatto fa parlare.

Un bacio “scandaloso” che fa parlare. Delia Duran, davanti agli occhi del suo Alex Belli, colpisce ancora e lo fa con un gesto fin troppo affettuoso nei confronti di una donna misteriosa. Da capire se si tratti di un curioso triangolo amoroso o di una trovata, ma intanto lo scatto in questione sta facendo molto discutere.

Delia Duran, bacio ad una donna davanti ad Alex Belli

DELIA DURAN

Sebbene negli ultimi mesi Delia Duran e Alex Belli abbiano a più riprese confessato di desiderare un figlio e di starci provando, le ultime immagini fanno pensare ad un rapporto ancora più “aperto”.

Il settimanale Vero ha, infatti, paparazzato la coppia insieme, con lei che, però, era intenta a baciare un’altra persona, per la precisione una donna. “È di nuovo triangolo amoroso?”, ha chiesto il media che ha beccato i tre per strada. “I tre sono super affiatati, le due si baciano in mezzo alla strada senza curarsi degli occhi indiscreti”, ha scritto ancora Vero.

Per il momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali in merito ma siamo sicuri che molto presto ci saranno delle novità. Il bacio “scandoloso” aggiunge altro mistero dopo il singolo musicale di Belli ‘Amore libero’ che spiegava come un vanto, il fatto che lui e la sua Delia stessero vivendo un amore lontano dai rapporti tradizionali.

Chissà che questo bacio non possa essere la conferma di un terzo componente della loro love story…

Di seguito il post Instagram del settimanale Vero:

