Can Yaman e Francesca Chillemi presenti a Venezia 79: al momento delle foto insieme, però, è arrivata una richiesta imbarazzante…

Episodio spiacevole sul red carpet di Venezia 79. Protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi che, approdati in laguna, hanno dovuto fare i conti con alcune richieste spiacevoli da parte dei fotografi presenti. Al momento dei classici scatti di routine, i due hanno letteralmente subito le parole dei presenti che hanno creato forte imbarazzo, soprattutto nella giovane attrice.

Can Yaman e Francesca Chillemi: la richiesta imbarazzante

Can Yaman

I protagonisti di Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi sono arrivati a Venezia 79 e come tutti gli ospiti hanno posato sul red carpet per i fotografi presenti. Peccato che, forse presi dal momento, i paparazzi, tra urla varie, si sono spinti a delle richieste spiacevoli e imbarazzanti.

Tutta colpa di alcuni rumors di gossip che, in passato, avevano vociferato di un possibile flirt d’amore proprio tra la giovane attrice e l’uomo, ex di Diletta Leotta. Peccato che la Chillemi sembra ancora essere impegnata con Stefano Rosso, con il quale ha avuto una figlia nel 2016.

Ad ogni modo, la donna e l’uomo sono stati “colpiti” da proposte come il doversi baciare per una foto e, seppur detto in modo goliardico, a qualcuno è anche scappato un “fate l’amore”.

Richieste che hanno generato un grande imbarazzo, specie da parte della Chillemi, ma anche una risposta ironica dell’uomo: “Il prossimo anno”.

L’episodio è diventato presto virale sui social e anche se ha generato dei sorrisi, in realtà è risultato davvero molto spiacevole e da condannare. Staremo a vedere se le parti coinvolte diranno qualcosa a proposito dell’accaduto o se preferiranno lasciar scorrere anche per non mettere altra carne al fuoco a proposito del loro rapporto.

