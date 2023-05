David Beckham ha svelato di convivere con un disturbo ossessivo e ha svelato cosa sarebbe solito fare mentre la sua famiglia dorme.

Già in passato David Beckham aveva svelato di essere affetto da un disturbo ossessivo compulsivo e dalla mania dell’ordine e, nell’antepriam della serie Netflix a lui dedicata, l’ex calciatore avrebbe svelato anche alcune delle abitudini da lui svolte di solito durante la notte, e che lo terrebbero sveglio anche per diverse ore. L’ex calciatore ha specificato anzitutto di non poter sopportare di andare a letto senza aver prima messo a posto la cucina e a seguire ha confessato anche che, dopo aver pulito i vetri e messo in ordine tutto ciò che sarebbe fuori posto, sarebbe solito abbassare tutti gli interruttori e si assicurerebbe che ciascuna delle candele presenti in casa sua sia perfettamente pulita.

“Odio scendere le scale la mattina e avere tazze e piatti sporchi. Ed è faticoso girare intorno a ogni candela per pulirla. Taglio la cera della candela, pulisco il vetro… questa è la mia fobia, avere una macchia all’interno di una candela. Lo so, è strano”, avrebbe confessato nella serie Netflix a lui dedicata.

David Beckham e le candele: il disturbo ossessivo compulsivo

David Beckham ha svelato che in certi casi sarebbe persino arrivato a litigare con sua moglie Victoria Beckham perché lui sarebbe un vero e proprio maniaco dell’ordine. L’ex calciatore ha svelato quali sarebbero alcune delle sue manie, e la sua confessione è diventata un vero e proprio caso in Inghilterra dove, sui social, non si parlerebbe di altro. La serie Netflix dedicata all’ex calciatore svelerà ulteriori retroscene su di lui e sulla sua vita privata? I fan non vedono l’ora di saperne di più.

