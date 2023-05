Elizabeth Hurley ha pubblicato sui social un suo scatto in bikini e ha fatto il pieno di like tra i suoi fan di tutto il mondo.

Elizabeth Hurley è più bella e seducente che mai e nelle ultime ore, sui social, ha postato uno scatto in bikini che ha sedotto i suoi numerosissimi fan. La modella e attrice sfoggia un fisico asciutto e curve da capogiro e in tanti le hanno scritto di trovarla identica a quanto aveva 20 anni (il prossimo 10 giugno la Hurley compirà 58 anni).

Elizabeth Hurley in bikini: la foto conquista i fan

Elizabeth Hurley è considerata una delle donne più belle del mondo e in queste ore, con uno scatto in bikini sui social, la modella è tornata a conquistare i fan di tutto il mondo, increduli difronte alla sua forma smagliante e alle sue curve da capogiro.

Come altre donne famose nel mondo dello spettacolo la Hurley ha sempre confessato che la sua bellezza sarebbe il risultato della genetica e che, per mantenersi in forma, praticherebbe sport e un’alimentazione sana e corretta. L’attrice (che in passato ha vissuto un’importante storia d’amore con Hugh Grant) è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e oggi non è dato se sia presente qualcuno di speciale al suo fianco.

