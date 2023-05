In tanti non vedono l’ora di sapere se Giulia Salemi tornerà al GF Vip 8 e se prenderà il ruolo di opinionista al posto di Sonia Bruganelli.

Giulia Salemi sarà la nuova opinionista dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente da quando Sonia Bruganelli ha rivelato di non voler più tornare a ricoprire questo ruolo all’interno del reality show e, nelle ultime ore, un messaggio scritto da Alfonso Signorini ha suscitato ulteriori sospetti da parte dei fan. Il conduttore ha commentato un post della stessa influencer (scritto ormai due mesi fa) scrivendo:

“Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano. Con le tasche piene (non solo di ricordi…)”.

Giulia Salemi al GF Vip 8: il messaggio di Signorini

Per il momento non è dato sapere se Giulia Salemi sarà a tutti gli effetti la nuova opinionista del GF Vip 8, quel che è certo è che un messaggio di Alfonso Signorini abbia suscitato nuove ipotesi da parte dei fan e abbia lasciato pensare a tutti in un plausibile ritorno dell’influencer al programma tv.

Il conduttore ha infatti scritto “tanti mesi ci aspettano”, riferendosi presumibilmente a lui e a Giulia Salemi (che nell’ultima edizione del programma si è occupata di leggere e commentare i messaggi giunti sui social da parte dei fan). In tanti non vedono l’ora di sapere se la fidanzata di Pierpaolo Pretelli prenderà il posto di Sonia Bruganelli all’interno dello show, ma per saperlo con certezza non resta che attendere.

