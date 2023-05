Caterina Collovati ha replicato pubblicamente contro Luca Barbareschi, che ha affermato di non credere alle attrici vittime di molestie.

In un’intervista a La Repubblica Luca Barbareschi ha affermato di non credere alle denunce sporte da molte attrici e presunte vittime di violenza che, a suo dire, sarebbero state solamente alla ricerca di visibilità. Contro di lui in queste ore ha replicato Caterina Collovati, che ha scritto via social:

“Caro Luca Barbareschi, nello stesso modo in cui tu metti in dubbio gli abusi denunciati dalle tue colleghe attrici, così le donne potrebbero mettere in dubbio le violenze da te subite nell’infanzia”, e ancora: “È per colpa di giudizi come i tuoi se tante donne preferiscono chiudersi nel buio dell’anima dopo il trauma, per non venire colpevolizzate e non credute. Quel tuo dire “alcune si presentano a gambe larghe” è un grave stereotipo culturale che vede la donna sempre come “provocatrice” e mai come vittima di infami approfittatori. Aiutiamo le donne ad uscire dall’incubo e non privilegiamo il punto di vista di chi quella violenza la commette”.

Caterina Collovati contro Luca Barbareschi

Luca Barbareschi ha scatenato una bufera con alcune delle affermazioni da lui fatte nella sua intervista a La Repubblica e Caterina Collovati – così come molti altri – ha replicato alle parole del volto tv. Nell’intervista Barbareschi era anche tornato a parlare pubblicamente dei gravi abusi subiti quando era bambino da parte di alcuni preti gesuiti. L’attore replicherà alla valanga di critiche giunte nei suoi confronti? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

