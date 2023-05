Il ghostwriter del principe Harry, JR Moehringer, ha svelato alcuni retroscena sul lavoro svolto per la controversa autobiografia del duca, Spare.

JR Moheringer, ghostwriter che ha lavorato alle autobiografie di alcuni personaggi famosi, ha svelato alcuni dettagli e retroscena su come sarebbe stato per lui lavorare per il Principe Harry (con cui ha realizzato la discussa autobiografia Spare). Moehringer ha svelato di aver trascorso molto tempo in compagnia del principe e di essere arrivato in un caso anche a discutere con lui in merito a un episodio che avrebbe riguardato la defunta madre Lady Diana (e che lui avrebbe insistito per non inserire nel testo, al contrario di quanto avrebbe voluto Harry).

Principe Harry

Principe Harry: parla il ghostwriter

Per due anni JR Moehringer ha svolto riunioni su Zoom e incontri a Montecito con il principe Harry, con cui ha assiduamente collaborato per la realizzazione del libro Spare. In un’intervista a Vogue lo stesso ghostwriter ha confessato: “Collaborare al suo libro di memorie, Spare, ha significato trascorrere ore insieme su Zoom, incontrare la sua cerchia ristretta e acquisire una nuova prospettiva sui tabloid”. Moehringer avrebbe anche affermato di esser stato “esasperato” dal principe che, in un’occasione, avrebbe insistito per inserire un episodio nel libro riguardante una frase da lui detta sul conto di Lady D.

“Una parte di me era ancora in grado di vedere dell’esterno la situazione e pensare quanto fosse strano che stessi urlando al principe Harry”, ha dichiarato il ghostwriter, che sarebbe quasi arrivato a litigare con il principe pur di difendere le proprie idee sul libro (e non inserire l’episodio in questione). “Anche nei momenti più bizzarri della sua vita, il suo senso tragico si intromette sempre“, ha affermato Moehringer.

Riproduzione riservata © 2023 - DG