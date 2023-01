Il titolo del Principe Harry intitola “spare”, ma cosa significa questa parola? Scopriamo insieme cosa vuole dire il termine.

Il libro autobiografico del Principe Harry racconta la sua vita svelando tante informazioni rimaste fino ad oggi nascoste. Il tiolo scelto per questa opera è “Spare” e già la scelta di questa parola è tutt’altro che casuale. Scopriamo allora cosa significa questo termine e impariamo tutto su di esso anche grazie ad alcuni esempi d’uso.

Origini : è una parola inglese.

: è una parola inglese. Quando si usa : si traduce in italiano come “di riserva”, “rimpiazzo” e anche “ruota di scorta”.

: si traduce in italiano come “di riserva”, “rimpiazzo” e anche “ruota di scorta”. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: nei paesi anglofoni, ma ora anche in tutto il mondo per via della diffusione del libro del Principe Harry che porta questo titolo.

Il significato di spare

libro aperto pagine

La parola inglese spare si traduce in italiano come “di riserva” o “rimpiazzo”. Questo termine, per estensione, si usa anche per indicare quella che in italiano si dice essere una “ruota di scorta”.

La scelta di utilizzare proprio questa parola per il titolo del suo libro autobiografico, dimostra già da subito quello che è il pensiero del Principe Harry. Il reale inglese ha deciso infatti di parlare apertamente della sua esistenza così come l’ha vissuta lui in prima parola.

Il duca, optando per questo titolo, ha dunque immediatamente lanciato una grande accusa alla royal family inglese. Il Principe Harry, infatti, ritiene di essere stato trattato come una riserva, un rimpiazzo, una persona di serie B.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio il significato della parola in questione:

“Quando ho visto il libro del Principe Harry mi sono subito domandata quale fosse il motivo per cui ha deciso di intitolarlo “Spare”.”.

“In poco tempo sono state davvero numerose le copie di “Spare” vendute. Questo non mi stupisce perché tutti hanno curiosità di leggere cosa rivela il libro del Principe Harry”.

“Hai letto il libro del Principe Harry dal titolo “Spare” che è uscito da poco in libreria? Onestamente io vorrei comprarne una copia ma ancora non l’ho trovato”.

