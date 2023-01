Se bruciasse la città di Massimo Ranieri è una delle canzoni più famose dell’artista: vediamo il significato e il testo del brano.

Tra le canzoni più famose di Massimo Ranieri, c’è Se bruciasse la città. Un vero e proprio capolavoro degli anni Settanta, che ha visto tantissimi innamorati riconoscersi nei protagonisti del brano e versare lacrime amare: vediamo qual è il significato e il testo.

Se bruciasse la città di Massimo Ranieri: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1969, Se bruciasse la città è la canzone con cui Massimo Ranieri si è presentato a Canzonissima, classificandosi al terzo posto. Scritto da Giancarlo Bigazzi, con musica di Enrico Polito e Totò Savio, il brano è stato inserito nel primo album dell’artista, pubblicato nel 1970, e ha fatto parte della colonna sonora della serie Better Call Saul.

“Il cuore mio non dorme mai

Sa che di un altro adesso sei

Tua madre va dicendo che

A maggio un uomo sposerai“.

Il significato di Se bruciasse la città si coglie fin dalle prime strofe. Un uomo ha saputo che la donna che ama sta per sposare un altro uomo. Non si tratta di un matrimonio voluto, perché sa che nel cuore della ragazza c’è solo lui.

“Ma chi l’ha detto, ma perché

Non devo più pensare a te

Nessuno sa chi sono io

Ma il primo bacio è stato mio“.

Massimo Ranieri canta un amore disperato, per il quale si getterebbe anche nel fuoco. Nessuna fiamma gli impedirebbe di portare in salvo la donna che occupa il suo cuore e, forse, così riuscirebbe a far capire agli altri quanto sia forte il sentimento che li unisce.

“Se bruciasse la città

Lo so, lo so, tu cercheresti me

Anche dopo il nostro addio

L’amore sono io“.

Anche se la sua amata sposerà un altro, nel suo cuore ci sarà sempre lui. Se bruciasse la città di Massimo Ranieri racconta una pratica piuttosto diffusa in passato, ovvero quella dei matrimoni combinati. Sono stati i genitori della sua donna a scegliere lo sposo, ma questo non impedirà ai due innamorati di amarsi per tutta la vita.

Ecco il video di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri:

Se bruciasse la città: il testo della canzone

Il cuore mio non dorme mai

Sa che di un altro adesso sei

Tua madre va dicendo che…

