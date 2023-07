Secondo i rumor in circolazione la crisi tra Harry e Meghan non sarebbe solamente sentimentale ma anche finanziaria. Ecco perché.

L’ultimo periodo non sembra essere affatto roseo per il principe Harry, che avrebbe perso 20 milioni a causa della chiusura anticipata del suo contratto con Spotify. Sua moglie Meghan – secondo il magazine Oops – sarebbe stata avvistata in barca in compagnia dell’ex marito, Trevor Engelson, dove avrebbe cercato rifugio in attesa – sembra – di superare questo momento di crisi.

Principe Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan in crisi: lei avvistata con l’ex marito

Secondo i rumor diventati sempre più insistenti nelle ultime settimane, il Principe Harry e Meghan Markle starebbero affrontando una crisi insanabile e, dopo aver visto sfumare 20milioni di dollari (a causa della chiusura del loro contratto con Spotify) il principe starebbe facendo i conti anche con l’allontanamento della moglie che, stando ad alcune foto del magazine Oops, sarebbe stata avvistata in compagnia del suo ex marito Trevor.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme ma i due – che già non godevano di buona popolarità a Londra – sembrano non riuscire ad avere un momento di pace neanche negli Stati Uniti. La loro unione è destinata a naufragare come sospettano in molti? In tanti sono in attesa di saperne presto di più.