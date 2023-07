La conduttrice ha scelto di omaggiare la memoria del padre. Il gesto di Federica Panicucci e le parole sui social.

Siamo soliti vederla forte, sicura e solare alla conduzione dei suoi programmi. Questa volta, in modo anche inatteso, Federica Panicucci ha scelto di mostrare un lato decisamente inedito di sé, quello più dolce e affettuoso, mentre fa una dedica speciale al compianto padre. Sui social, la presentatrice lo ha ricordato sottolineando quello che, possiamo dire, era una sorta di desiderio del genitore.

Il gesto di Federica Panicucci per il compianto padre

Federica Panicucci

Ha scelto uno scatto in cui, per altro, protagonista non è lei bensì la splendida Isola d’Elba. E il motivo, come vi abbiamo anticipato, è speciale. Omaggiare il compianto padre e cercare, in un certo senso, di esaudire per lui un desiderio.

La Panicucci si è recata nel posto che suo papà, prima di morire, ormai diversi anni fa, desiderava rivedere.

A raccontarlo è stata la stessa conduttrice: “Eravamo qui insieme e tu lasciando l’isola mi dicesti: ‘Chissà se tornerò mai più’. Eri già malato e lo sapevi che non avresti mai più visto la tua amata Elba”, le parole della bella Federica.

E qui il gesto: “Sono qui per te papy. E so che tu sei qui con me”, ha scritto completando appunto il quadro del suo post che la vede scrutare l’orizzonte e pensare, ovviamente, al genitore.

Evidentemente il padre della presentatrice purtroppo non è riuscito a tornare sull’Isola d’Elba come avrebbe voluto e si è dovuto arrendere alla malattia che lo ha portato via da sua figlia e dai suoi cari. Però, la Panicucci non ha dimenticato quel desiderio e ha voluto, in un certo senso, esaudirlo.

Di seguito il post Instagram della conduttrice sotto al quale si possono vedere anche i tantissimi messaggi d’affetto arrivati: