La questione separazione è ancora all’ordine del giorno ma tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci sarebbero “messaggini” promettenti…

La casa dell’Eur, i Rolex e tante altre questioni ancora da risolvere dopo la separazione. Eppure, diverse voci andrebbero a confermare che tra Ilary Blasi e Francesco Totti si starebbero di nuovo sentendo con dei “messaggini” e c’è già chi ipotizza di un ritorno di fiamma. Scopriamone di più.

Ilary Blasi e Francesco Totti, ritorno di fiamma?

Sebbene sia la conduttrice che il Pupone abbiano ormai iniziato da tempo due nuove relazioni, la showgirl con Bastian e l’ex calciatore con Noemi Bocchi, nella mente di tantissimi loro fan, Ilary e Francesco rimarranno sempre una coppia.

Ecco perché alcune segnalazioni arrivate e riprese dall’esperta di gossip Deianira Marzano e da Amedeo Venza non possono che far sperare queste persone.

“Si vocifera (amici in comune della ex coppia) che Totti e Ilary pare abbiano ripreso a risentirsi tramite messaggini. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Chi sa”, ha scritto la Marzano. Successivamente anche la segnalazione ulteriore da parte di un utente che afferma che suo fratello è un caro amico della figlia della coppia Chanel. Questa persona spiegherebbe come sia vero che i due siano tornati a sentirsi e come tra loro ci sia di nuovo il sereno ma, probabilmente, solo per il bene della famiglia.

A questo punto solo tempo dirà come si evolveranno le cose. Certo è che dopo la separazione, sarebbe la prima volta che tra i due ex coniugi pare esserci una “tregua”. Difficile ipotizzare si possa andare oltre anche in riferimento alle reciproche nuove storie d’amore.

Di seguito, invece, un post Instagram della conduttrice di inizio mese quando era partita per il Brasile col suo Bastian con cui sembra che le cose procedano decisamente bene: