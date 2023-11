Potrebbe esserci un nuovo ingresso illustre al Grande Fratello: circola nelle ultime ore il nome di Filippo Bisciglia.

Novità in arrivo al Grande Fratello? Forse sì. Le ultime indiscrezioni vorrebbero presto dei nuovi ingressi tra i concorrenti. In modo particolare si parla di Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, che potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia dove, per altro, ci sono già gli ex Perla e Mirko e dove dovrebbe arrivare anche Greta.

Grande Fratello, Filippo Bisciglia nuovo concorrente?

Filippo Bisciglia

Specificando che si tratta, ancora, solo di indiscrezioni, la notizia di Bisciglia come nuovo concorrente del GF ha già generato tantissime reazioni.

A raccontare tutto è stata la pagina Instagram Very Inutil People, secondo cui il conduttore di Temptation Island sarà uno dei prossimi gieffini della casa di Cinecittà.

Per lui, quindi, una nuova avventura dove, per altro, ritroverà Mirko Brunetti, Perla Vatiero e l’ex tentatrice Greta Rossetti che sembra essere destinata all’ingresso.

La partecipazione al GF del presentatore del reality per le coppie sarebbe, per lui, sicuramente una bella notizia dopo la delusione per quanto concerne Temptation Island Winter che, dopo essere stata annunciata, per varie ragioni, alla fine, non si farà.

Per il momento non sono arrivati aggiornamenti ufficiali da parte del diretto interessato. Infatti, il conduttore, seguito da 1 milione di followers su Instagram, non ha pubblicato nulla in queste ore ma solo una storia nella giornata di ieri che non riguardava, ovviamente, anticipazioni di alcun tipo.

Da capire se si stia preparando per entrare nella Casa più spiata d’Italia per davvero oppure no. Per saperlo, non resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.

Il volto tv è sicuramente molto apprezzato e il suo possibile ingresso darebbe a lui e allo stesso reality grande visiblità. Staremo a vedere.

Di seguito anche il post Instagram con l’indiscrezione e le reazioni di tanti utenti e telespettatori: