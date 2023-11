Un viaggio non iniziato nel miglior modo possibile per Chiara Ferragni. Problemi di salute per l’imprenditrice digitale.

Non pare essere iniziato nel modo migliore il viaggio in India di Chiara Ferragni. L’influencer ha, infatti, raccontato di aver dovuto fare i conti con un problema di salute che l’ha bloccata nelle prime ore successive alla partenza. La moglie di Fedez ha raccontato tutto via Instagram in alcune stories.

Problemi di salute per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Dopo aver inaugurato la nuova casa a Milano e aver completato il trasferimento, la Ferragni è volata in India, apparentemente senza il resto della famiglia, e quindi senza Federico, Leone e Vittoria. A raccontare questa sua avventura è stata la stessa imprenditrice che ha anche ammesso che il viaggio non è iniziato nel migliore dei modi a causa di alcuni problemi di salute.

“Ciao guys sono appena arrivata nella mia stanza”, ha detto Chiara. “Questo era un viaggio che avevamo organizzato la primavera scorsa, poi Fede è stato male e non me la sentivo di partire appena l’hanno rimesso dall’ospedale. Abbiamo rimandato a novembre e sono super emozionata di essere qui”.

Fin qui nulla di particolare se non fosse, come anticipato, che le cose non siano iniziate benissimo per lei: “Solo che stamattina mi sono svegliata con la cistite peggiore che io abbia mai avuto. Quindi ho fatto le prime ore in aeroporto in cui non mi reggevo in piedi. In aereo mi sono addormentata e ho dormito quasi tutto il tempo”.

A giudicare dalle altre stories condivise, però, le cose si sono rimesse nel modo giusto per lei che si è mossa e ha visitato i primi bellissimi posti.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna proprio dall’India: