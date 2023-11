Volano parole grosse ad Amici con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli che hanno preso una decisione importante per l’allievo.

Sale la tensione ad Amici dopo la puntata domenicale del programma. Ancora una volta protagonista Holy Francisco che si è rivolto con parole non certo belle nei confronti del maestro Rudy Zerbi. Proprio il professore ha quindi deciso di parlargli insieme all’altra insegnante Anna Pettinelli. Le conseguenze sono state pesanti.

Amici, le parole di Holy e la decisione di Zerbi e Pettinelli

Nel corso del daytime odierno di Amici, come detto a prendersi la scena sono stati i prof Zerbi e Pettinelli e il giovane cantante Holy. Il ragazzo, infatti, evidentemente molto sotto pressione si è lasciato andare a parole dure verso il maestro di canto definendolo “mitomane”.

Tale dichiarazione non è passata inosservata al diretto interessato che ha chiesto spiegazioni e ha chiesto, per l’ennesima volta, disciplina al ragazzo, per altro di nuovo ultimo in classifica e il cui rendimento non è positivo.

Proprio l’analisi di Zerbi ha portato, in modo inatteso, anche la maestra Pettinelli a cambiare posizione col suo alunno. “Senti Holy, sicuramente non volevi dire quella cosa e in quel modo ma l’hai detto e hai sbagliato. I risultati che Rudy ti ha fatto vedere sono giusti. Sappiamo bene che il tuo rendimento qui dentro non mi soddisfa. Quello che devo dirti è che anche io ho perso un po’ la fiducia in te. Ad un certo punto possono continuare a credere ma arrivi al momento che ti devi un po’ arrendere. Per questo, se la prossima settimana sarai ultimo in classifica io ti dovrò salutare”.

