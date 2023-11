Non è certo nuova a scatti social super sensuali e anche in questo caso Elisabetta Canalis ha fatto il boom di like e commenti.

Una tutina super attillata, una serie di foto e il gioco è fatto. Elisabetta Canalis fa il boom di like e commenti su Instagram grazie all’ultimo outift scelto per uscire. L’ex Velina ha colpito tutti, in modo positivo e non, sfoggiando un fisico da paura e un look decisamente seducente…

Elisabetta Canalis, le foto con la tutina attillata

Elisabetta Canalis

Abituata a mostrarsi durante allenamenti ma anche in altre sedi decisamente più eleganti e sensuali, nelle ultime ore la Canalis ha colpito tutti con l’ultimo outfit scelto. Per l’ex Velina, infatti, ecco una tutina super attillata mostrata con orgoglio in un post su Instagram.

La donna si è fatta vedere in una serie di foto condivise sui social mentre sfoggia il suo look decisamente sensuale allo specchio. Scherzando, la bellissima Elisabetta ha scritto: “Trova l’intruso”. Infatti, tra i vari scatti pubblicati, ecco apparire sia la figlia Skyler, che sua madre Bruna.

Non è dato sapere dove siano andate le donne ma sicuramente l’ex Velina si è presa la scena anche in questo caso. Dopo aver postato le foto, almeno sui social, per lei è stato un vero e proprio boom di commenti e like. “Divina”, ha scritto qualcuno. “Sei la perfezione”. “Ti avevo incontrata quando stavi con Vieri e ora sei ancora più bella”, ha ricordato, invece, un altro utente.

Al netto dei diversi complimenti qualche altro ha sottolineato, invece, il suo parere contrariato: “Sei bella ma non hai bisogno di farlo vedere in questo modo”, “Ti preferisco vestita diversamente”.

Ad ogni modo siamo sicuri che la Canalis, anche in futuro, non si tirerà certo indietro se vorrà sfoggiare altri look simili. Non resta che attendere i suoi prossimi post…