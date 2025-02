Francesca Pascale rivela il profondo dolore per la morte di Silvio Berlusconi e la nostalgia per l’ex compagno.

Intervistata da Le Iene, Francesca Pascale è tornata a parlare del famoso ex compagno, Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023. Durante l’intervista, l’attivista ha descritto il vuoto che sente dalla sua morte, dichiarando: “Mi manca da morire, da morire, tutti i giorni. Mi manca il mio migliore amico soprattutto“. Ma non solo. Scopriamo che cosa ha confessato.

Francesca Pascale e la profonda gratitudine verso Silvio Berlusconi

Pascale ha spiegato che Berlusconi è stato una figura fondamentale nella sua vita, anche a livello personale. “Nessuno potrà mai darmi un consiglio migliore rispetto a quello che mi dava lui” ha dichiarato.

Per la profonda nostalgia, la Pascale ha affermato: “Pagherei, sarei capace di togliere tutti i privilegi della mia vita, per avere un altro anno con lui“. La sua tristezza è accentuata dal fatto che non ha potuto salutarlo prima della sua morte, un aspetto che la tormenta profondamente.

Silvio Berlusconi Francesca Pascale

Nel corso dell’intervista, Francesca Pascale ha rivelato quanto Berlusconi l’avesse sostenuta anche nel campo professionale. “Mi ha dato la libertà economica per fare quello che desidero nella vita” ha raccontato, riferendosi all’inizio della sua carriera nel settore immobiliare, che avrebbe intrapreso grazie al suo supporto.

Pascale ha espresso la sua gratitudine nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio, affermando che sarà riconoscente per sempre.

Francesca Pascale: “Non ho potuto salutarlo”

Pascale ha poi voluto chiarire alcuni malintesi riguardo ai rapporti con la famiglia Berlusconi. “Non mi è stata fatta la possibilità di salutare Silvio” ha detto, aggiungendo: “E non mi è stata negata dalla sua famiglia, come qualcuno ha insinuato“.

Le parole di Francesca Pascale, cariche di emozione, mostrano un legame profondo e personale con Silvio Berlusconi che andava ben oltre la sfera politica.

Francesca Pascale ha anche parlato della sua vita privata, facendo riferimento al divorzio con Paola Turci, con la quale si era sposata nel 2022.