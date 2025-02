Elijah Wood si è sposato in gran segreto: la rivelazione di Frodo del Signore degli Anelli coglie di sorpresa i fan.

L’attore Elijah Wood, celebre per il suo ruolo di Frodo nella saga de Il Signore degli Anelli, ha rivelato di essersi sposato con la sua compagna di lunga data, Mette-Marie Kongsved. La notizia è emersa in modo del tutto casuale durante un’apparizione dell’attore nel podcast Inside of You, dove Wood ha menzionato la sua compagna come “moglie“. Ma scopriamo tutti i dettagli delle nozze segretissime di “Frodo Baggins”.

Elijah Wood e Mette-Marie Kongsved: la cerimonia privata in Svezia

Secondo fonti riportate dal tabloid americano TMZ, Elijah Wood e Mette-Marie Kongsved si sarebbero sposati in gran segreto durante una cerimonia privata a Capodanno, in Svezia.

Qui il video dell’intervista.

La coppia avrebbe scelto una location intima, con soli ottanta invitati tra amici e familiari. La notizia del matrimonio è giunta solo ora, anche se la cerimonia risale ormai a qualche settimana fa.

La scelta di una cerimonia discreta non sorprende i fan dell’attore. Infatti, la storia d’amore tra Elijah Wood e la produttrice cinematografica Mette-Marie Kongsved è sempre stata mantenuta riservata. I due si sarebbero conosciuti nel 2017 e hanno ufficializzato la loro relazione l’anno successivo.

La vita privata di Elijah Wood

Nel 2019 è nato il loro primo figlio, seguito dalla nascita della loro seconda figlia nel 2022. Pur essendo noti per la loro riservatezza, Elijah Wood ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza di padre, parlando delle abitudini familiari in un’intervista con WSJ. Magazine.

Nonostante la sua vita privata sia sempre stata lontana dai riflettori, la rivelazione del matrimonio segreto ha suscitato l’entusiasmo dei fan, che seguono da sempre la carriera e la vita dell’attore.

Elijah Wood, oltre alla carriera cinematografica, si dedica alla sua famiglia con passione. In un’intervista, ha raccontato delle sue abitudini quotidiane con la moglie e i figli, come la colazione con fiocchi d’avena e frutta fresca.