Simona Guatieri accusa Wanda Nara di essere la causa della separazione con Keita Baldé. La confessione a Verissimo.

Le vicende tra Wanda Nara, Mauro Icardi e i presunti tradimenti continuano ad accendere il gossip, e arrivano nuove pesanti accuse contro la showgirl.

Nella puntata di sabato 8 febbraio 2025 di Verissimo, Simona Guatieri ha accusato pubblicamente Wanda Nara di essere coinvolta nel tradimento che ha messo in crisi il suo matrimonio con il calciatore Keita Baldé. La modella ha rivelato che il compagno l’avrebbe tradita due volte con Nara, portando alla separazione tra i due. Ma scopriamo che cosa ha rivelato.

Simona Guatieri: il tradimento e la separazione da Keita Baldé

Guatieri ha spiegato che la crisi matrimoniale è iniziata a causa dei tradimenti di Keita Baldé, che sarebbero stati scoperti da Mauro Icardi, il marito di Wanda Nara. Nonostante il dolore, Simona ha dichiarato di aver perdonato Keita.

“Io e Keita ci siamo separati ad aprile, quando eravamo in tribunale per separarci i nostri legali ci chiedevano di ripensarci, considerando la nostra famiglia e i due bambini che abbiamo avuto insieme” ha raccontato la Guatieri a Silvia Toffanin. Ha, poi, aggiunto: “Io l’ho perdonato. La rabbia si è placata, riusciamo a dialogare, riusciamo a capirci. Ci siamo rivisti recentemente, come genitori, e abbiamo passato capodanno insieme“.

Qui il video dell’intervista.

Tuttavia, la separazione è avvenuta ad aprile e la situazione resta incerta, nonostante l’amore di Simona per il marito.

La denuncia contro Wanda Nara e Mauro Icardi

Simona Guatieri ha poi rivelato di aver denunciato sia Wanda Nara che Mauro Icardi per aver reso pubblica la vicenda privata. “Noi abbiamo denunciato Wanda e Mauro perché non abbiamo accettato come questa storia sia stata resa pubblica. Noi siamo totalmente diversi, preferiamo lavare i panni sporchi a casa nostra” ha rivelato.

Nonostante la separazione, Simona ha confessato che il suo cuore è ancora legato al marito, ma che la ragione spesso deve prevalere sui sentimenti. “Io sono innamorata di mio marito, ma la ragione, a volte, deve prevalere su questo sentimento. Sono certa che lui abbia capito che non si può giocare con i sentimenti” ha confessato.