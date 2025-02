Elsa Giordano racconta i momenti più difficili della figlia Giorgia dopo la perdita di Alex Baroni e l’arrivo di Emanuel Lo nella sua vita.

Giorgia è una delle voci più amate della musica italiana, ma dietro il suo talento e la sua carriera brillante si nascondono momenti di profonda crisi. La madre della cantante, Elsa Giordano, ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù in cui ha raccontato le difficoltà affrontate dalla figlia negli ultimi anni. Dopo il periodo del Covid, Giorgia ha vissuto una fase di smarrimento, arrivando persino a mettere in dubbio il proprio posto nel panorama musicale. Ma scopriamo le rivelazioni più inaspettate fatte dalla madre della cantante.

Giorgia, le rivelazioni della madre: “Non è stato facile”

“La musica stava cambiando, e lei ha sentito il peso di questa trasformazione” ha dichiarato Elsa Giordano, raccontando il periodo difficile affrontato dalla figlia.

“Oggi il ‘bel canto’ sembra superato, e questo per Giorgia non è stato facile da accettare“. Tuttavia, grazie alla sua determinazione e al sostegno della famiglia, l’artista è riuscita a ritrovare la passione per la musica e a tornare sulla scena con nuova energia.

Giorgia

Se oggi Giorgia è spigliata e sicura di sé, da bambina era profondamente timida. “Aveva vergogna di cantare davanti a noi, si nascondeva sotto al tavolo” ha raccontato la madre. Il padre, musicista, l’ha incoraggiata a esibirsi, ma inizialmente la paura era tanta, al punto da indossare un cappellino per nascondersi e fingersi un maschietto.

Il dolore per Alex Baroni e l’arrivo di Emanuel Lo

Uno dei momenti più drammatici per Giorgia è stato la scomparsa di Alex Baroni, il grande amore della sua vita. Dopo la tragica morte del cantante in un incidente stradale, la madre racconta che la figlia era irriconoscibile: “Era di una magrezza impressionante, ero preoccupata come mai prima“.

Con il tempo, però, Giorgia è riuscita a ritrovare la serenità, anche grazie all’incontro con Emanuel Lo.

“Per me è stato un miracolo. È quasi come se dal cielo fosse stato Alex a mandarlo nella sua vita” ha detto Elsa Giordano.