Il ritmo delle cose di Rkomi, il significato: “Quante cose distruggiamo costruendo”

Il ritmo delle cose è la canzone con cui Rkomi si è presentato in gara al Festival di Sanremo 2025: scopriamo il significato.

Rkomi è tornato al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Il ritmo delle cose. Un brano particolare, per stessa ammissione dell’artista “nato in modo giocoso“, che accende i riflettori sul caos che vivono le relazioni nell’epoca digitale/virtuale. Scopriamo il significato e il testo del singolo.

Il ritmo delle cose di Rkomi: il significato della canzone

Per la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, Rkomi ha scelto di provare a fare breccia nel cuore degli spettatori con Il ritmo delle cose. La canzone, scritta dallo stesso artista con Jacopo Angelo Ettorre alias Jacopo Et e Matteo Pierotti, ha un ritmo elettrico-pop che di certo gli consentirà la rotazione nelle maggiori emittenti radiofoniche. Il significato, invece, ruota attorno al caos delle relazioni.

“Non mi è più chiaro se sia

Musica o burocrazia

Questo caos che forma

Il ritmo delle cose“.

Un flusso di pensieri, quello che Rkomi ha messo in musica. Nella sua testa si formano quesiti che investono tutti gli aspetti della vita: dal lavoro all’amore. Un ritmo che talvolta appare insostenibile, che sembra “un inferno a fuoco lento”.

“Mi romperai come i tuoi giochi preferiti

Quante cose distruggiamo costruendo

È un violento decrescendo

È un moderno decrescendo”.

Nei momenti bui, viene quasi in mente di “fermare la pioggia“, ma fortunatamente ci si rende conto che è “inutile scomodare i cieli“. D’altronde, è bello trovare la bellezza anche “dietro l’imprevisto“. Rkomi ha descritto Il ritmo delle cose come “un flusso di coscienza alla mia vecchia maniera, buttando giù pensieri e immagini” e un brano “che vuole far muovere i piedi ma soprattutto il cervello“.

Ecco il video de Il ritmo delle cose di Rkomi:

Il ritmo delle cose di Rkomi: il testo della canzone

Dove sono i soldi adesso

Che sei rimasta sola?

Pornografia ma senza sesso…

