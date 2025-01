Qual è il significato dei tatuaggi di Rkomi? L’artista ha scelto disegni molto particolari, ma non ha il corpo coperto d’inchiostro.

A differenza di tanti altri colleghi, Rkomi non ha il corpo coperto di tatuaggi. Ne ha diversi, soprattutto sulle braccia e sul collo, ma non ha di certo abusato di questa arte. Vediamo quali sono i disegni a cui è più affezionato, qual è il loro significato e quanto ha speso per farli.

Qual è il significato dei tatuaggi di Rkomi?

All’anagrafe Mirko Manuele Martorana, Rkomi si è fatto il suo primo tatuaggio quando non era ancora maggiorenne. Intervistato da Italia Tattoo Life nel 2018, l’artista ha ammesso che ha ceduto alla passione dell’inchiostro sulla pelle all’età di 17 anni. All’epoca non aveva ancora consapevolezza di quest’arte, ma tra i tanti tatuaggi che poteva fare ne scelse uno dal significato profondo.

Si tratta della lettera C, che ha sulla parte sinistra del collo. Questa è l’iniziale dei nomi di sua madre e suo fratello, “un tributo alla nostra indissolubile unione familiare visto che, dentro casa, siamo sempre stati noi tre“. Dopo questo primo disegno, semplice ma di grande valore, è passato a immagini molto più particolari.

Sul lato destro del collo ha tatuato un’aquila Traditional, dedicata a un suo “amico per la pelle” di nome Falco, un ragazzo dal passato travagliato con cui è cresciuto insieme.

Quanto ha speso Rkomi per i tatuaggi?

Tra i tatuaggi a cui Rkomi tiene maggiormente ci sono anche un simbolo Maori, come quello sul polpaccio che gli ricorda una passione di suo fratello, e il Fior di Loto sul braccio destro. Quest’ultimo è dedicato alle arti marziali Muay Thai, sport che pratica da qualche anno, così come i due fighter che fanno il saluto tipico della disciplina.

Poi, ci sono alcuni tattoo di cui, molto probabilmente, si pente, come la grafica medievale, un cuoricino e altri piccoli ornamenti. Intervistato da Vanity Fair, non a caso, ha ammesso: “Sono un filo tamarri, avrei fatto bene a evitare di farli, per fortuna i miei gusti sono maturati assieme a me in questi anni“.

Non sappiamo quanti soldi abbia speso l’artista per i tatuaggi, ma crediamo che si tratti di una cifra ragionevole. Ha diverse immagini impegnative, questo è vero, ma sono di dimensioni contenute. Poi, sono ancora molte le parti del suo corpo ancora intatte, come il petto.